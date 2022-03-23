A Milli Takım'da Portekiz antrenmanları sürüyor! İşte son durum...
Katar 2022 Dünya Kupası bileti için önce Portekiz ile Porto'nun Dragao Stadyumu'nda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız antrenmanlarını sürdürüyor. A Milliler Portekiz eşleşmesini geçerse İtalya - Kuzey Makedonya galibi ile karşılaşacak. İşte Portekiz maçı öncesi Milliler'in antrenmanı...
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