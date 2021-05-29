A Milli Takım'da Gine mesaisi sürüyor!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, Azerbaycan ile hazırlık maçına çıktı ve 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile de hazırlık maçı yapacak ay-yıldızlılar, mesaisine devam etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı.

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