29 Mayıs 2021, Cumartesi
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A Milli Takım'da Gine mesaisi sürüyor!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) için çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, Azerbaycan ile hazırlık maçına çıktı ve 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile de hazırlık maçı yapacak ay-yıldızlılar, mesaisine devam etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan ve A Spor yorumcusu Mehmet Özcan aktardı.
29.05.2021
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