05 Haziran 2019, Çarşamba

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A Milli Takım'da bayramlaşma

EURO 2020 Elemeleri'nde cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı.
05.06.2019

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