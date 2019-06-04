04 Haziran 2019, Salı

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A Milli Takım'da Fransa mesaisi

Fransa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürdü. Milli Takım'ın bugünkü antrenmanında Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz tedbir amaçlı olarak yer almadı.
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