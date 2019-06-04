A Milli Takım'da Fransa mesaisi

Fransa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürdü. Milli Takım'ın bugünkü antrenmanında Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz tedbir amaçlı olarak yer almadı.