11 Haziran 2019, Salı
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Emre'ye fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi
A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde İzlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde havalimanında Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin Belçikalı Corentin Siamang olduğu ortaya çıkmıştı. Corentin Siamang, yaptığı bu hareketten dolayı özür diledi ve Türkiye forması giydi.
11.06.2019
A Milli Takımın İzlanda'da yaşadığı pasaport krizinin ardından Belçikalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması gündeme oturmuştu. 26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang olayı kendi sosyal medya hesabından anlatmıştı. Daha sonra ise Siamang'ı Belçikalı Türkler buldu.
TÜRKİYE FORMASI GİYİP ÖZÜR DİLEDİ
Belçikalı Türklere açıklama yapan Corentin Siamang, maksadının aşağılamak veya ırkçılık olmadığını sadece şaka yapmak olduğunu söyledi.
Corentin Siamang, Türkiye forması giyerek tüm Türkiye'den özür diledi.
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