11 Haziran 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre'ye fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi

A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde İzlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde havalimanında Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin Belçikalı Corentin Siamang olduğu ortaya çıkmıştı. Corentin Siamang, yaptığı bu hareketten dolayı özür diledi ve Türkiye forması giydi.
11.06.2019

A Milli Takımın İzlanda'da yaşadığı pasaport krizinin ardından Belçikalı bir vatandaşın, kaptan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatması gündeme oturmuştu. 26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang olayı kendi sosyal medya hesabından anlatmıştı. Daha sonra ise Siamang'ı Belçikalı Türkler buldu.

TÜRKİYE FORMASI GİYİP ÖZÜR DİLEDİ

Belçikalı Türklere açıklama yapan Corentin Siamang, maksadının aşağılamak veya ırkçılık olmadığını sadece şaka yapmak olduğunu söyledi.

Corentin Siamang, Türkiye forması giyerek tüm Türkiye'den özür diledi.

Emre'ye fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi Emre'ye fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi 11.06.2019
A Milli Takım'a İzlanda'da saygısızlık A Milli Takım'a İzlanda'da saygısızlık 11.06.2019
Milliler 4'te 4 peşinde Milliler 4'te 4 peşinde 11.06.2019
Şenol Güneş: Belli ki İzlanda'da kafalar küçülmüş! Şenol Güneş: "Belli ki İzlanda'da kafalar küçülmüş!" 10.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Burak Yılmaz: Emre Abi iyi ki fırçayı görmedin! Burak Yılmaz: "Emre Abi iyi ki fırçayı görmedin!" 10.06.2019
Nihat Özdemir: İzlanda'da yaşananları UEFA'ya ileteceğiz Nihat Özdemir: İzlanda'da yaşananları UEFA'ya ileteceğiz 10.06.2019
Milli Takım'da Güneşli günler Milli Takım'da "Güneş"li günler 10.06.2019
Milli Takım hesapları değiştirdi Milli Takım hesapları değiştirdi 10.06.2019
Kritik maça Polonyalı hakem Kritik maça Polonyalı hakem 10.06.2019
İzlanda'da A Milli Takım'a komplo! İzlanda'da A Milli Takım'a komplo! 10.06.2019
İzlanda'da büyük skandal! İzlanda'da büyük skandal! 10.06.2019
Emre Belözoğlu'na İzlanda'da şok hareket! Emre Belözoğlu'na İzlanda'da şok hareket! 10.06.2019
İşte İzlanda'daki skandalın detayları İşte İzlanda'daki skandalın detayları 10.06.2019
Burak Yılmaz: Bizi İzlanda'ya almıyorlar Burak Yılmaz: Bizi İzlanda'ya almıyorlar 10.06.2019
A Milli Takım İzlanda'ya gitti A Milli Takım İzlanda'ya gitti 09.06.2019
Şenol Güneş Fatih Terim'den daha iyi teknik direktördür "Şenol Güneş Fatih Terim'den daha iyi teknik direktördür" 09.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe 2 transferde sona geldi!
Talisca Galatasaray'a cevabını verdi!
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!
Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Sözleşmesi feshediliyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör