A Milli Takım'a büyük övgü! "Son 50 yılın en iyisi"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız, Hollanda ve Norveç'i yenerek 2'de 2 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Ay-yıldızlıların bu başarısını TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, A Spor'da değerlendirdi. Soydan, "Son 50 yılın en iyi milli takımını yaptık. Allah sakatlık vermesin." ifadelerini kullandı.

ABONE OL