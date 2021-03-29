29 Mart 2021, Pazartesi
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A Milli Takım'a büyük övgü! "Son 50 yılın en iyisi"
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takım'ımız, Hollanda ve Norveç'i yenerek 2'de 2 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Ay-yıldızlıların bu başarısını TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, A Spor'da değerlendirdi. Soydan, "Son 50 yılın en iyi milli takımını yaptık. Allah sakatlık vermesin." ifadelerini kullandı.
29.03.2021
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