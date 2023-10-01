A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Konya'da!
A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını izlemek için Konya'ya geldi.
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