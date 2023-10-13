Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere tebrik!
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu zaferden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, millileri arayarak tebrik etti. İşte o anlar...
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