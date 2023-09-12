GOL | Türkiye 0-2 İtalya
2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya, Nasti'nin 79. dakikada attığı golle Ümit Milli Takımı'mız karşısında skoru 2-0 yaptı.
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