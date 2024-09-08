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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu!

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Montella, İzlanda maçında Arda Güler'in oynayıp oynayamayacağı konusunda da konuştu. İşte detaylar...

08 Eylül 2024 | 14:24
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