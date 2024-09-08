A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu!
Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Montella, İzlanda maçında Arda Güler'in oynayıp oynayamayacağı konusunda da konuştu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Arda Güler İzlanda maçında oynayacak mı? 08 Eylül 2024 | 12:00
00:48
GOL | Türkiye U21 0-1 İrlanda U21 06 Eylül 2024 | 12:00
03:36
Başkan Erdoğan milli futbolcuları soyunma odasında tebrik etti! 06 Temmuz 2024 | 12:00
01:59
Merih Demiral'a UEFA'dan gelen cezaya Montella'dan tepki 06 Temmuz 2024 | 12:00
01:30
A Milli Takım'dan flaş skor tahminleri! Doğru bilen futbolcular... 03 Temmuz 2024 | 12:00
00:16
Milli maçı izlemek için duran Marmaray gündem oldu! 03 Temmuz 2024 | 12:00
00:51
Cenk'in golü sonrası Azerbaycan ordusunun gol sevinci! 27 Haziran 2024 | 12:00
01:27
Milli Takım antrenmanında çok konuşulan anlar! Montella ve Arda... 23 Haziran 2024 | 12:00