Video Milli Takım Videoları A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan sistem açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan sistem açıklaması!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. "Sol bek ve forvette eksiklerimiz var" diyen Alman çalıştırıcı, "Farklı bir oyun sistemi olabilir." ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamalar...

07 Eylül 2023 | 21:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

29:17
Stefan Kuntz'dan sistem açıklaması! 07 Eylül 2023 | 12:00
03:47
Türkiye ve İtalya'dan Euro 2032 ortaklığı! 29 Temmuz 2023 | 12:00
00:54
GOL | Türkiye U21 4-1 Bosna Hersek U21 20 Haziran 2023 | 12:00
02:23
GOL | Türkiye U21 3-1 Bosna Hersek U21 20 Haziran 2023 | 12:00
01:22
GOL | Türkiye U21 2-1 Bosna Hersek U21 20 Haziran 2023 | 12:00
01:00
GOL | Türkiye U21 1-1 Bosna Hersek U21 20 Haziran 2023 | 12:00
01:21
GOL | Türkiye U21 0-1 Bosna Hersek U21 20 Haziran 2023 | 12:00
03:19
İşte Türkiye Galler maçına dair tüm bilgiler! 19 Haziran 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN