A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan sistem açıklaması!
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. "Sol bek ve forvette eksiklerimiz var" diyen Alman çalıştırıcı, "Farklı bir oyun sistemi olabilir." ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamalar...
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