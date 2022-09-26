Yılmaz Vural'dan Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası flaş sözler! "80 bin keçinin..."
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Faroe Adaları - Türkiye maçı sonrası A Spor'da açıklamalarda bulundu. Vural, "50 bin nüfuslu 80 bin keçinin yaşadığı bir ülkeye yenilmek beni üzüyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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