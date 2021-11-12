12 Kasım 2021, Cuma
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Cebelitarık maçı öncesi kritik açıklamalar!
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Kerem Aktürkoğlu Cebelitarık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Oyuncularıma oynanan maçları tekrar izletip, eksik noktalara değindim. Maçın %100 kapasiteyle oynanacak olması sevindirici bir şey. Oyuncularımız çok mutlu oldu. Sabır da gerekebilir ancak sonunda sahada başlayıp tribünlere yayılan bir mutluluk olur umarım." dedi. Alman çalıştırıcı ayrıca Cebelitarık maçında Abdülkadir Ömür'ün forma giyemeyeceğini duyurdu. Kerem Aktürkoğlu ise, "Cebelitarık'ı küçük görmememiz lazım. Golü bulduktan sonra da skoru artırmayı hedefleyeceğiz." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
12.11.2021
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