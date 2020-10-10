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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Sosyal medyayı kaldırmayı düşünüyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Rusya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlanıp kamptan ayrıldığını açıklayan Kaan Ayhan konusuna değinen Güneş, "Sosyal medyayı kaldıracağız" ifadelerini kullandı.
10.10.2020
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli takımın durumu hakkında konuşan Güneş, "Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Sadece bizim için geçerli değil bu. Takımlarımız pandeminin gölgesinde çalışıyor. Tam istediğimiz ritm olmasa bile geçen aya göre daha iyiyiz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Güçlü bir rakiple oynuyoruz. Grubun favorilerinden biri. Daha önce Rusya ile Uluslar Ligi'nde oynadık. Telafi etmek için Rusya'dan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Umarım üstün bir oyunla maçı kazanırız" dedi.

Rusya'nın savunmadaki eksikleri hakkında gelen soruya cevap veren Güneş "Ben Rusya'yı beğeniyorum. Disiplinli bir takım. Savunmadaki eksiklerini giderecek bir takım. Biz hem savunmada hem de hücumda iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan için de konuşan Güneş, "Kaan Ayhan kendi açıkladı kamptan ayrıldığını. Biz karışmayalım. Oyuncular bazen yapıyor. Sosyal medyayı kaldıracağız, değiştireceğiz. Açıklanabilir ama bekletiyorduk." diyerek sözlerini bitirdi.

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