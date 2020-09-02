02 Eylül 2020, Çarşamba

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A Milli Takım Sivas'a gitti

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'la karşılaşacak olan A Milli Erkek Futbol Takım'ımız, karşılaşma için Sivas'a gitti. Mücadele 3 Eylül Perşembe günü, Sivas 4 Eylül Sivas Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.
02.09.2020
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