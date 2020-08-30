30 Ağustos 2020, Pazar

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Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Abdülkadir Ömür sözleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gündem, A Milli Takım ve Türk futbolu hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'nu milli takımda görmek istediğini duyururken, Abdülkadir Ömür'ü ise neden milli takıma almadığını açıkça ifade etti.
30.08.2020
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