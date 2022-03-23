A Milli Takım Portekiz maçı öncesi son antrenmanlarını yapıyor! İşte detaylar
A Milli Futbol Takımı'mız Katar 2022 Dünya Kupası bileti için zorlu play off eşleşmelerinde Portekiz ile karşılaşacak. Porto'nun Dragao Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde son bilgileri A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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