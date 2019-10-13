Türkiye 576. sınavını verecek

A Milli Futbol Takımı, Fransa mücadelesiyle 576. sınavını verecek.

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile deplasmanda yapacağı Euro 2020 elemeleri H grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak. milliler, bu yıl oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu mücadelelerde 19 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Güneş yönetiminde 59 karşılaşmada milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

Türkiye ile Fransa, Euro 2020 elemeleri H grubunda oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak. İki ülke milli takımları son olarak 8 haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, Euro 2020 elemeleri'nin 3. haftasındaki bu mücadeleyi 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti. Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.