07 Ekim 2021, Perşembe
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2022 Dünya Kupası Elemeleri: A Milli Futbol Takım'ımız Norveç mesaisini tamamladı!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 7. maçında Norveç'i konuk edecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını tamamlarken; cezalı oyuncular Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Ozan Kabak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
07.10.2021
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