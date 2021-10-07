2022 Dünya Kupası Elemeleri: A Milli Futbol Takım'ımız Norveç mesaisini tamamladı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 7. maçında Norveç'i konuk edecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını tamamlarken; cezalı oyuncular Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Ozan Kabak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

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