07 Ekim 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

2022 Dünya Kupası Elemeleri: A Milli Futbol Takım'ımız Norveç mesaisini tamamladı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mız, 7. maçında Norveç'i konuk edecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını tamamlarken; cezalı oyuncular Çağlar Söyüncü, Orkun Kökçü ve Ozan Kabak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
07.10.2021
ABONE OL

DİĞER
A Milli Futbol Takım’ımız Norveç’e hazır! A Milli Futbol Takım'ımız Norveç'e hazır! 07.10.2021
Stefan Kuntz: Bir denge oluşturmaya çalıştım! Stefan Kuntz: Bir denge oluşturmaya çalıştım! 07.10.2021
Burak Yılmaz’dan Norveç maçı yorumu! İşte cevap vermediği sorular Burak Yılmaz'dan Norveç maçı yorumu! İşte cevap vermediği sorular 07.10.2021
Tolunay Kafkas : Bakış açısı bizim için olumlu Tolunay Kafkas : Bakış açısı bizim için olumlu 05.10.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Caner’den Kuntz sözleri! Değişim... Caner'den Kuntz sözleri! "Değişim..." 05.10.2021
Ümit Mili Takımı Kazakistan deplasmanına hazırlanıyor Ümit Mili Takımı Kazakistan deplasmanına hazırlanıyor 05.10.2021
Yabancı olacaksa Alman olmasını tercih ederim "Yabancı olacaksa Alman olmasını tercih ederim" 05.10.2021
Stefan Kuntz milli mesaiye başladı! Stefan Kuntz milli mesaiye başladı! 04.10.2021
Ozan Tufan’dan Stefan Kuntz sözleri! Ozan Tufan'dan Stefan Kuntz sözleri! 04.10.2021
Kuntz neden Almanya’nın başına geçmedi? Kuntz neden Almanya'nın başına geçmedi? 21.09.2021
Stefan Kuntz’dan Sergen Yalçın sözleri! Görünce kahkaha attım Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım" 20.09.2021
A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi 20.09.2021
Stefan Kuntz İstanbul’a geldi! Stefan Kuntz İstanbul'a geldi! 19.09.2021
A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi 19.09.2021
Stefan Kuntz gerçeğini açıkladı! Stefan Kuntz gerçeğini açıkladı! 17.09.2021
Stefan Kunt’a izin çıktı Stefan Kunt'a izin çıktı 17.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor! Yıldız oyuncu yol ayrımında
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim hayran kaldı! Galatasaray'a Brezilyalı golcü
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'nın yıldızına Premier Lig ekibinden çılgın teklif!
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Süper Lig bu sezon da bildiğimiz gibi! 8 haftada 8 ayrılık...
Son dakika transfer haberi: Alman devi Galatasaray'ın genç yıldızına talip oldu!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Vitor Pereira yönetime raporunu sundu! 2 isim gidiyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör