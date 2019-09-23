23 Eylül 2019, Pazartesi

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Zoran Simovic: Galatasaray taraftarını unutamıyorum

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, A Spor'un sorularını yanıtladı. Muslera'nın çok başarılı bir kaleci olduğunu belirten eski futbolcu Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ve Galatasaray taraftarını unutamadığını söyledi.
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