Zoran Simovic: Galatasaray taraftarını unutamıyorum

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, A Spor'un sorularını yanıtladı. Muslera'nın çok başarılı bir kaleci olduğunu belirten eski futbolcu Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ve Galatasaray taraftarını unutamadığını söyledi.