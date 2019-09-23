23 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Zoran Simovic: Galatasaray taraftarını unutamıyorum
Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, A Spor'un sorularını yanıtladı. Muslera'nın çok başarılı bir kaleci olduğunu belirten eski futbolcu Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini ve Galatasaray taraftarını unutamadığını söyledi.
23.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Adil Gevrek: "Son dakikada gelen gol..."
- Rodrigues G.Saray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu
- Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak
- Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda
- Trabzonspor 15 maçtır gole engel olamıyor
- Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!
- Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik
- Kemal Özdeş: Lig bizim için yeniden başladı
- Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"