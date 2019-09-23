23 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Abdurrahim Albayrak'tan Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim ​Albayrak çok farklı kazanabilecekleri bir maçta pozisyonları değerlendiremedikleri için berabere kaldıklarını söyledi. Albayrak, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili "Derbilerde maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Taraftarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel ve dostça bir maç olmasını diliyorum. Her iki tarafa da başarılar diliyorum."
23.09.2019

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Aslında çok farklı kazanabileceğimiz bir maç, 5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok, ligin başı ve deplasmanda bir puan aldık, önümüze bakacağız." dedi.

Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı farklı kazanabilecekleri pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Ligin başında olduklarını ve bu maçın telafisinin olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Aslında çok farklı kazanabileceğimiz bir maç, 5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok, ligin başı ve deplasmanda bir puan aldık, önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya'da galip gelelim. Galip geleceğimiz pozisyonları yakaladık, maalesef son dakikada yediğimiz gol 2 puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi vardır."

Gazetecilerin kadroda rotasyona gidilmesini sorması üzerine Albayrak, "Onların kararını hocamız verir. Hoca kendisi nasıl bir kadro isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak zorunda hocamız doğal olarak. Önümüzdeki hafta cumartesi günü derbi yani Fenerbahçe maçımız var. Ardından salı günü Şampiyonlar Ligi maçımız var. Hocanın bunları düşünerek muhakkak tedbir alması gerekiyordu. Doğrusunu da yaptı hocamız. Saygı duymak lazım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi

Abdurrahim Albayrak, gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin şunları ifade etti:

"Derbilerde maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Taraftarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel ve dostça bir maç olmasını diliyorum. Her iki tarafa da başarılar diliyorum."

Bir gazetecinin "Derbide Fenerbahçe yönetimine loca verecek misiniz?" sorusuna ise Albayrak, "Şu anda bir şey olmadan boş konuşmanın anlamı yok. Öyle bir talep gelsin ondan sonra konuşalım." cevabını verdi.

Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik Abdurrahim Albayrak: Çok farklı kazanabilirdik 22.09.2019
Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak Levent Şahin: Derbide böyle olmayacak 22.09.2019
Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart! Erman Toroğlu: Çok net kırmızı kart! 22.09.2019
Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir. "Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir." 22.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sen Falcao'yu neden aldın? "Sen Falcao'yu neden aldın?" 22.09.2019
Y. Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda Y. Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda 22.09.2019
Aslan seriyi sürdürmek istiyor Aslan seriyi sürdürmek istiyor 22.09.2019
Derbide avantajlı taraf Galatasaray "Derbide avantajlı taraf Galatasaray" 21.09.2019
Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması 21.09.2019
Falcao: Daha iyi olacağız Falcao: Daha iyi olacağız 21.09.2019
Emre Bol: Fatih Terim'e yine ceza verilmeli Emre Bol: Fatih Terim'e yine ceza verilmeli 20.09.2019
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Bize saldıran olursa... Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Bize saldıran olursa... 20.09.2019
Andone'den olay Falcao sözleri Andone'den olay Falcao sözleri 20.09.2019
Belçika basını beraberliği yorumladı Belçika basını beraberliği yorumladı 20.09.2019
Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk 20.09.2019
Emre, Lemina ve Feghouli A Spor'a konuştu Emre, Lemina ve Feghouli A Spor'a konuştu 19.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Dev maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Abdullah Avcı'dan sürpriz tercih! İşte Beşiktaş'ın Başakşehir 11'i
Tolga Ciğerci'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!
Galatasaray'da Fatih Terim locada çılgına döndü! İşte sebebi...
Galatasaray taraftarından Falcao tepkisi
Malatya'da tartışılan pozisyon! Taç ve tekrar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör