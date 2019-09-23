Turgay Demir: Falcao ikinci yarının başında girse Galatasaray 3-0 kazanırdı

A Spor yorumcusu Turgay Demir, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını Sabah Sporu programında değerlendirdi. Demir, maça yedek soyunan ve 90. dakikada oyuna giren Radamel Falcao ile ilgili "Falcao ikinci yarının başında girse Galatasaray 3-0 kazanırdı" dedi.