23 Eylül 2019, Pazartesi
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Turgay Demir: Falcao ikinci yarının başında girse Galatasaray 3-0 kazanırdı
A Spor yorumcusu Turgay Demir, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını Sabah Sporu programında değerlendirdi. Demir, maça yedek soyunan ve 90. dakikada oyuna giren Radamel Falcao ile ilgili "Falcao ikinci yarının başında girse Galatasaray 3-0 kazanırdı" dedi.
23.09.2019
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