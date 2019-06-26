26 Haziran 2019, Çarşamba
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Yusuf Erdoğan: "Hata yaptım, özür dilerim"
Transferi için Galatasaray'ın Bursaspor'la görüştüğü Yusuf Erdoğan'ın sarı kırmızılı formayla çekilen fotoğrafına başta Fatih Terim olmak üzere Galatasaray yönetiminden süreci olumsuz etkileyeceği sebebiyle tepki gelmişti. Yetenekli oyuncu bu gelişmeler sonrası A Spor'a çok özel açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğunu belirten Yusuf Erdoğan "Hata yaptım, özür dilerim. İstanbul'a imzaya gideceğim. Galatasaray'da antrenmana çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
26.06.2019
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