Galatasaray'a yeni 10 numara: Carlos Eduardo

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni hedef Carlos Eduardo! Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinde forma giyen Brezilyalı oyuncu hücuma yönelik orta saha olarak görev yapıyor. Sağ ayağını çok etkili kullanabilen 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 35 maçta 13 gol attı, 6 da asist yaptı. Sarı kırmızılı ekibin yeni hedefiyle ilgili gelişmeleri Transfer Hattı'na konuk olarak katılan A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı...