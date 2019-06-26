26 Haziran 2019, Çarşamba
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Yusuf Erdoğan Aslan oluyor | Video haber
Galatasaray, Bursaspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Yusuf Erdoğan ile anlaşmaya vardı.
26.06.2019
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