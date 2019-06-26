26 Haziran 2019, Çarşamba

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Galatasaray'dan Tetteh çıkarması | Video haber

Golcü transferi çalışmalarına hız veren Galatasaray, Sparta Prag'ın Ganalı forveti Tetteh için Çekya'ya temsilci gönderiyor.
26.06.2019

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