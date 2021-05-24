24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Yunus Akgün A Spor'a açıkladı! "Formayı almak istiyorum"
Sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve burada şampiyonluğa ulaşan Yunus Akgün, Ümit Milli Takım'ın kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kiralık sözleşmesinin bittiğini ve Galatasaray'la 2024'e kadar mukavelesinin bulunduğunu söyleyen Akgün, "Galatasaray'a döneceğim, orada formayı almak istiyorum. Sonrasında hedefim Avrupa" şeklinde konuştu.
24.05.2021
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