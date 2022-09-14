Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi sözleri! "Kulp takmaya çalışıyorlar"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerden projelere kadar birçok konuya açıklık getiren Özbek, "Mali bağımsızlığımızı elimize almamız lazım. Bankalar Birliği anlaşması o gün çok doğruydu ve ben olsam ben de imza atardım. Ancak bugün bazı imkanlarımız varsa bizim bu anlaşmadan çıkmamız gerekir. Borcumuz neyse ödeyerek bu anlaşmadan çıkacağız." ifadelerini kullandı. Özbek ayrıca Mauro Icardi transferine de değindi ve "Icardi transferimize kulp takmaya çalışanlar oluyor." dedi. İşte o sözler...
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