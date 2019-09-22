22 Eylül 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek... Ligde üçüncü sezonunu geçiren Malatya temsilcisi şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.
22.09.2019

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 5. kez kozlarını paylaşacak...

Ligde Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı.

Yeni Malatyaspor, ilk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile evinde oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildi. geçen sezon tarihinde bir ilki başararak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son dört takım arasına adını yazdıran sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

Derbide avantajlı taraf Galatasaray "Derbide avantajlı taraf Galatasaray" 21.09.2019
Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması 21.09.2019
Falcao: Daha iyi olacağız Falcao: Daha iyi olacağız 21.09.2019
Emre Bol: Fatih Terim'e yine ceza verilmeli Emre Bol: Fatih Terim'e yine ceza verilmeli 20.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Bize saldıran olursa... Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Bize saldıran olursa... 20.09.2019
Andone'den olay Falcao sözleri Andone'den olay Falcao sözleri 20.09.2019
Belçika basını beraberliği yorumladı Belçika basını beraberliği yorumladı 20.09.2019
Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk 20.09.2019
Emre, Lemina ve Feghouli A Spor'a konuştu Emre, Lemina ve Feghouli A Spor'a konuştu 19.09.2019
Abdurrahim Albayrak: Sahada iyi mücadele ettik Abdurrahim Albayrak: Sahada iyi mücadele ettik 19.09.2019
Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı 19.09.2019
Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım 19.09.2019
Ali Koç'un hedefi Fatih Terim'i tahrik etmek "Ali Koç'un hedefi Fatih Terim'i tahrik etmek" 18.09.2019
Fatih Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız Fatih Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız 18.09.2019
Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap! Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap! 18.09.2019
Club Brugge Galatasaray kalitesinde bir takım değil "Club Brugge Galatasaray kalitesinde bir takım değil" 18.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Fenerbahçe - Ankaragücü maçını yorumladı! İşte o yazılar
Galatasaray'da 4 ismin bileti kesildi! Sezon sonunda yollar ayrılıyor
İşte Feghouli'nin kadroya alınmama sebebi! Fatih Terim...
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım tanınmaz halde! Bambaşka biri olmuş
Galatasaray'a Belhanda müjdesi!
Fatih Terim'den rotasyon!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör