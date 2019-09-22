Erman Toroğlu: "Sen Falcao'yu neden aldın?"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Falcao'nun 89.dakikada oyuna girmesine anlam veremediğini belirten Toroğlu, "Falcao'yu neden aldın abi ya, o zaman git Falcao'yu gönder çubukta yatıralım Falcao'yu turşusunu kuralım." ifadelerini kullandı.