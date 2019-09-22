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Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Aslan, Malatya deplasmanında galibiyet serisine devam etmek istiyor. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan sarı kırmızılılar, 5. haftada deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
22.09.2019

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge'a konuk olan sarı kırmızılılar, Belçika'dan 1 puanla döndü...

üst üste ikinci deplasman karşılaşmasına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör fatih terim ile yardımcıları ümit davala ve hasan şaş, cezaları nedeniyle kulübede olamayacak...

Sarı-kırmızılı takımda geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında sakatlanan Belhanda zorlu mücadelede forma giyemeyecek... Ayrıca Emre Akbaba'nın sakatlığı devam ediyor. Feghouli ve Selçuk İnan da Malatya kafilesinde yer almadı...

Galatasaray'da cezalarını tamamlayan Jean Michael Seri, Andone ile Emre Mor ise Fatih Terim'in görev vermesi halinde görev yapabilecek..

Geride kalan 4 haftada ikişer galibiyet ve mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor'da önemli eksikler bulunuyor..

Sarı-siyahlı takımda Fofana, Bifouma ve Gökhan Töre sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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