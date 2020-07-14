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Wesley Sneijder futbola geri mi dönüyor?

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve aktif futbol kariyerine son veren Wesley Sneijder, Hollanda takımlarından Utrecht ile antrenmanlara çıktı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Fatih Özyar aktardı. Özyar, "Eylül ayında başlayacak ligde Sneijder'ın Hollanda yeşil sahalarında top koşturacağını görürsek kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.
14.07.2020
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