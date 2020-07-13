13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Galatasaray'ın düşüşü sürüyor

Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları ve teknik adamların açıklamaları...
13.07.2020
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