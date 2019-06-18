18 Haziran 2019, Salı

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Welbeck'in talebi el yaktı | Video

Golcü arayışındaki Galatasaray, transfer listesine dahil ettiği Danny Welbeck için ilk teması kurdu... Sarı kırmızılı yönetim, İngiliz golcünün yıllık ücret talebini astronomik buldu.
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