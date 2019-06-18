18 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'ın Tetteh ısrarı
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında transferi son anda gerçekleşmeyenBenjamin Tetteh için yeniden harekete geçti.
18.06.2019
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