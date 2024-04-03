Volkan Demirel'den Muslera'ya sürpriz!
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'la oynadıkları mücadele sonrası sarı kırmızılı ekibin file bekçisi Fernando Muslera'nın basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada kendisine sürpriz yaptı. Demirel, Muslera için yaptığı kısa yorumda "Türkiye'nin şu an en iyisi. Çok da seviyorum kendisini. İnşallah 500 olmaz da üstüne bir 100 - 200 daha koyar" dedi.
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