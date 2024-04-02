Icardi'nin golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Atakaş Hatayspor maçında Mauro Icardi'nin attığı golden önceki pozisyonu yorumladı. Toroğlu, Icardi'nin kaydettiği golden önce herhangi bir faul olup olmadığını değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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