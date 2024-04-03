Video Galatasaray Videoları Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Dışında kalmak istiyoruz!

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: Dışında kalmak istiyoruz!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken mücadele sonrası Fotomac.com.tr editörlerinden Hakan Turan'ın sormuş olduğu, "Rakiplerin ve İsmail Kartal'ın açıklamaları sizi nasıl etkiliyor ve Aurier ne zaman hazır olacak?" sorusuna teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken yanıt geldi.

03 Nisan 2024 | 00:57
VİDEO DEVAM EDİYOR

İŞTE OKAN BURUK'UN CEVABI:

Dışında kalmak istiyoruz. Beni de çocuğumu da hedef alarak konuşmalar oluyor. Yakında başka kitleler de hedef alınabilir. Başkan da hedef alınıyor, Erden Bey de hedef alınıyor, camia içerisindeki futbolcular zaman zaman hedef alınıyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta biz dostuz, arkadaşız. Uzun yıllar bir arada olacağız, uzun yıllar çekişmeler olacak. Zaman zaman diğer takımlardan arkadaşlarımızla, dostlarımızla birbirimizi kızdıracağız. Futbolun da en büyük heyecanı, sevilme nedenlerinden biri de bu. Daha çok saha içerisinde kalıp çok fazla cevap vermeden yolumuza devam etmek istiyorum.

Aurier de antrenmanlara başladı. Bugün sahaya sürmek için çok erkendi. Bir sonraki maçta sahaya sürmeyi düşünüyorum.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:21
Buruk'tan F.Bahçe sözleri: Dışında kalmak istiyoruz! 02 Nisan 2024 | 12:00
00:34
Volkan Demirel'den Muslera'ya sürpriz! 02 Nisan 2024 | 12:00
05:24
Icardi'nin golünden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 02 Nisan 2024 | 12:00
01:19
"G.Saray planlamayı yapmıyor!" 01 Nisan 2024 | 12:00
01:08
Flaş Icardi sözleri! "Tam 8 penaltısı verilmedi" 26 Mart 2024 | 12:00
01:46
"Söylediklerinden pişmanlık duyuyor!" 21 Mart 2024 | 12:00
03:51
"Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz" 17 Mart 2024 | 12:00
02:19
G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? 17 Mart 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN