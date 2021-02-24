24 Şubat 2021, Çarşamba

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Volkan Demir'den Emre Kılınç'a flaş sözler! "Fatih Terim'le birlikte efektif bir oyuncu oldu"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Emre Kılınç için flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Emre Kılınç bence hem Fenerbahçe hem de Alanya maçında çok kritik performans sergiledi. Fatih hocanın yorumuyla çok daha efektif bir oyuncu oldu." dedi. (GS spor haberleri)
24.02.2021
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