18 Ekim 2019, Cuma
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Volkan Demir: ''Falcao, Real Madrid maçında kesin oynayacak!''
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun Şampiyonlar Ligi 3. maçında oynayacakları Real Madrid maçında kesin oynayacağını söyledi.
18.10.2019
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