18 Ekim 2019, Cuma
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Turgay Demir: "Falcao Galatasaray'ın başına bela oldu!''
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Spor'u programında Galatasaray gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rademal Falcao'nun "Galatasaray'ın başına bela" olduğunu söyledi.
18.10.2019
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