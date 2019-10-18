Andone: "Real Madrid'in işi çok zor olacak"

Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i mağlup ederek taraftarlara büyük bir keyif yaşatmak istediklerini söyledi.

Galatasaray'ın Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen santrfor Florin Andone, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le oynayacakları zorlu maç öncesinde İspanyol basınının sorularını yanıtladı.

26 yaşındaki golcü Galatasaray taraftarının Real Madrıd'ini işini zorlaştıracağını belirterek, "imkanı olan tüm futbolseverlere bir gün stadyumumuza gelip taraftarlarımızın takımı nasıl desteklediğini görmelerini öneririm. Galatasaray, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük bir taraftar kitlesine sahip." ifadelerini kullandı...

Real Madrid'e karşı birçok kez forma giydiğini ve defalarca kazanma fırsatı yakaladığını vurgulayan Andone, "Türk Telekom Stadı'nda kazanarak taraftarımıza büyük bir keyif yaşatmak istiyoruz." dedi..

EURO 2020'ye katılmak için İsveç'i yenmeleri gerektiğini belirten Andone, "İsveç'i mağlup etme şansımız, Galatasaray'ın Real Madrıd'i devirme ihtimalinden daha düşük" ifadesini kullandı...

Andone, tercih hakkın olsa kimin oynamamasını istersin sorusuna ise, "Benzema ya da Sergio Ramos" yanıtını verdi..