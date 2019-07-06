06 Temmuz 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Vedat Muriç A Spor'a konuştu! "Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz"
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Çaykur Rizesporlu golcü Vedat Muriç A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Muriç, "Hiçbir takımla anlaşmadım. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz" dedi.
06.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Cocu'nun yeni adresi belli oldu
- Vedat Muriç Fenerbahçe yolunda!
- Fatih Terim ve ekibi antrenmanda şov yaptı
- Galatasaray'da Aboubakar harekatı
- Galatasaray'da son çare Belhanda
- Beşiktaş'ta rota Almanya
- Galatasaray'da son çare Belhanda
- Cocu'nun yeni adresi belli oldu
- Ersun Yanal çıldırdı! İşte kendini tokatladığı anlar...
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"