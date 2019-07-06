06 Temmuz 2019, Cumartesi

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Fatih Terim ve ekibi antrenmanda şov yaptı

Fatih Terim ve ekibi Hasan Şaş, Ümit Davala, Necati Ateş ve Levent Şahin antrenmanda ayak tenisi oynadı. Futbolculara taş çıkartan ekibin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Necati Ateş'in müthiş röveşatası izleyenleri mest etti.
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