GALATASARAY HABERİ: Fernando Muslera FIFA'dan ceza alacak mı?
2022 Dünya Kupası H Grubu son maçında Uruguay, Gana'yı 2-0 mağlup etmişti. Maçın sonunda Fernando Muslera, hakemin üstüne yürümüştü. FIFA da konuyla ilgili soruşturma açmıştı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, konuyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. İşte o sözler...
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