Usta yorumcudan flaş sözler! "FALCAO ÇOK MAHCUP"

A Spor'un usta yorumcularından Zeki Uzundurukan, Falcao hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcünün Galatasaray taraftarına çok mahcup olduğunu dile getiren Uzundurukan, aynı zamanda oyuncunun çok ağır ilaçlar kullandığını da açıkladı.

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