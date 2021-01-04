04 Ocak 2021, Pazartesi
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Usta yorumcudan flaş sözler! "FALCAO ÇOK MAHCUP"
A Spor'un usta yorumcularından Zeki Uzundurukan, Falcao hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kolombiyalı golcünün Galatasaray taraftarına çok mahcup olduğunu dile getiren Uzundurukan, aynı zamanda oyuncunun çok ağır ilaçlar kullandığını da açıkladı.
04.01.2021
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