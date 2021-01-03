"Marcao'nun da kırmızı kart görmesi gerekirdi"

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumlayan Özcan, "Emre Kılınç'a verilen kırmızı kart doğru bir karardı, Marcao'nun da oyundan atılması gerekirdi." dedi.

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