Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in Fatih Terim anısı!
Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir, A Spor'un konuğu oldu. Çöpdemir, Fatih Terim ile yaşadığı bir anısını da canlı yayında paylaştı. İşte o sözler...
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