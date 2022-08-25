GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek: "Transfer çalışmalarımız devam ediyor"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinen Özbek, "Transfer konusunda sizlere bilgi akışı yavaşlamış olabilir ama bizim durgunlaştığımız gibi bir şey yok. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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