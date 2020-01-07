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Tüzemen: Onyekuru'nun transferiyle Babel'in oynama şansı kalmadı

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Onyekuru'nun transferiyle Babel'in oynama şansı kalmadı." ifadelerini kullandı.
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